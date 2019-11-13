В Алжире замело: гололёд и сугробы в 15 сантиметров

Новости Алжира. В Северной Африке наступила зима. В Алжире – гололёд и сугробы местами высотой до 15 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео заснеженных улиц. Из-за непогоды десятки населенных пунктов в горах оказались отрезаны от мира.

Снег выпал настолько неожиданно, что люди попросту не успели утеплиться. Температура воздуха в регионе резко понизилась. На самом деле снег здесь бывает не так редко, как принято думать. Но снегопады в ноябре – исключительный случай.