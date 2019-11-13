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В Алжире замело: гололёд и сугробы в 15 сантиметров

13 ноября 2019 08:41
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Новости Алжира. В Северной Африке наступила зима. В Алжире – гололёд и сугробы местами высотой до 15 сантиметров,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Алжире замело: гололёд и сугробы в 15 сантиметров-1

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео заснеженных улиц. Из-за непогоды десятки населенных пунктов в горах оказались отрезаны от мира.

В Алжире замело: гололёд и сугробы в 15 сантиметров-4

Снег выпал настолько неожиданно, что люди попросту не успели утеплиться. Температура воздуха в регионе резко понизилась. На самом деле снег здесь бывает не так редко, как принято думать. Но снегопады в ноябре – исключительный случай.

В Алжире замело: гололёд и сугробы в 15 сантиметров-7

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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