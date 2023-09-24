Зерно, беженцы, взаимные обвинения. Разбираемся в конфликте Варшавы и Киева

Накануне на глазах буквально всего мира разыгралась настоящая политическая драма, начало которой было положено на Генассамблее ООН. Дуда отказался встретиться с Зеленским, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ничего такого, успокаивали прессу, просто времени не нашлось. Но и без лишних объяснений всем стало понятно, что между союзниками пробежала черная кошка. Чего стоили хотя бы те самые обнимашки в Раде и клятвы чуть ли не в вечной любви и преданности. Дуда и Зеленский рассыпались в обещаниях, что между странами не будет границ во всех смыслах. Поговаривают, что весной Варшава и Киев уже всерьез обсуждали создание конфедерации. Но от любви до ненависти... Почему поссорились заклятые друзья и есть ли надежда на восстановление отношений, разбирались наши корреспонденты.

Новый тренд среди стран Евросоюза. Если раньше мировые политики пиарились на Украине, то теперь – на скандалах с ее руководством. Сегодня это популярный способ показать своему народу, а значит, избирателям, независимость и самостоятельность на фоне Зеленского. Весьма кстати в преддверии парламентских выборов в Польше. Итак, суть конфликта Варшавы и Киева. 15 сентября истек срок эмбарго на украинскую сельхозпродукцию в ЕС. Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничений на экспорт. А Хорватия, Болгария, Румыния, Венгрия и Польша отказались не только закупать, но и пропускать украинское зерно через свою территорию.

Мачей Вишневский, главный редактор информационного портала (Польша):

Сейчас, если бы хлынул еще раз поток зерна из Украины, не очень хорошего качества, зато очень дешево, нашим крестьянам хана полная. Потому что они бы остались с зерном, которое не продали, денег бы не получили. И просто все. Кредиты надо платить, долги и так далее. Тогда недовольство деревни было бы настолько большое, что они не только бы вышли на улицы, но могли бы предпринимать и более серьезные формы протеста.

И без того несчастная имидж-стратегия такова: Украина обиды не стерпела и подала иски против Венгрии, Польши и Словакии во Всемирную торговую организацию. В Киеве рассчитывали, что обидчики быстро одумаются. И даже пригрозили долгим судебным процессом. Но ни одна из стран заднюю включать не стала. А вот конфликт Дуды и Зеленского вышел на новый, кажется, более глобальный уровень.

Анджей Дуда, президент Польши:

Мы имеем дело с утопающим. Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего, знает, что он чрезвычайно опасен и может утащить на глубину… Это напоминает ситуацию между Польшей и Украиной.

И полетели стаи упреков. Зеленский в долгу не остался и обвинил Польшу в работе на Кремль. Ограничения на поставки зерна в понимании украинского лидера приравниваются к поддержке России.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Тревожно видеть, как некоторые наши друзья в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из поставок зерна триллер.

После этих слов Польша вызвала украинского посла в свой и без того порочный МИД. А публичности теме добавила ожидаемая встреча глав двух государств в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, которая так и не случилась. Польский лидер ее отменил. По официальной версии, из-за накладок в расписании. Но после громких высказываний и обоюдных нападок понятно, что дело, скорее, в зерне раздора. Но и оно было лишь началом всей истории.

Дружба Польши с Украиной превращается в торговую войну. Ситуация обостряется очень быстро.

Киев намерен отказаться от польских яблок, лука, капусты и томатов. Да, польский борщ уже не сваришь. Расширить список запрещенных к ввозу украинских продуктов может и Варшава. Впрочем, это не все. Польша прекращает военную поддержку Киева. А это уже посерьезнее эмбарго на фрукты.

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала:

Польская армия, может быть, и сильная. Но она сильная только будет, когда все эти контракты будут реализованы, когда мы получим все эти танки, ракеты – что хотите. Вот тогда она будет более или менее сильная. А сейчас она в процессе перестройки. И притом, как говорят некоторые эксперты, она в принципе в плачевном состоянии. Друг в беде не бросит, но теперь, как говорится, и взятки гладки. Польша сократит финансовую поддержку украинским беженцам и не продлит программу помощи. А Министерство сельского хозяйства Польши будет блокировать вступление Украины в ЕС. Это значит, что переговоры о присоединении Незалежной к Евросоюзу даже не начнутся в этом году, как обещал Зеленский.

Роберт Телус, министр сельского хозяйства Польши:

Когда Польша вступала в Евросоюз, нам пришлось выполнить навязанные условия. И мы должны поставить условия Украине.

Конфликт с Варшавой Киеву уже обошелся дорого. Вот только высока вероятность, что эликсир храбрости у польских политиков закончится сразу после выборов. Если того потребуют в Штатах, пустит правящая партия через страну и зерно, и танки.

Кшиштоф Толвинский, лидер оппозиционной партии «Фронт» (Польша):

Польский рынок заполонила украинская продукция. Это касается не только зерновых, но даже мяса, фруктов и других продуктов. Проблема началась еще в 2017 году в связи с безвизовым режимом. Однако сейчас процент украинских товаров в Польше сильно вырос. Сегодня происходит разрушение польского аграрного сектора. И это важная проблема.