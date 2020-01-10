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Земляне увидят первое в 2020 году лунное затмение

10 января 2020 09:00
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Новости мира. Жители Земли 10 января смогут увидеть первое в 2020 году лунное затмение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Земляне увидят первое в 2020 году лунное затмение-1

Редкое астрономическое явление продлится почти 4 часа. Наблюдать за ним смогут жители России, Европы, Азии, восточной части Африки и западной части Австралии.

Земляне увидят первое в 2020 году лунное затмение-4

Земляне увидят первое в 2020 году лунное затмение-6

Если позволит погода и небо будет чистым, увидеть его смогут также белорусы. Начнётся оно ровно в 20 часов 8 минут.

Земляне увидят первое в 2020 году лунное затмение-9

Данное затмение будет полутеневым, а это значит, что яркость Луны уменьшится, но не слишком сильно. 

# Космос # Фотофакт

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