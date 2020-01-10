Земляне увидят первое в 2020 году лунное затмение

Новости мира. Жители Земли 10 января смогут увидеть первое в 2020 году лунное затмение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Редкое астрономическое явление продлится почти 4 часа. Наблюдать за ним смогут жители России, Европы, Азии, восточной части Африки и западной части Австралии.

Если позволит погода и небо будет чистым, увидеть его смогут также белорусы. Начнётся оно ровно в 20 часов 8 минут.