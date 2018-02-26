Европу охватила непогода: в Польше от морозов погибли 50 человек, снегопад парализовал авиасообщение в Стокгольме

Новости Европы. В Европе бушует непогода. В Польше от холода погибли без малого 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней в стране действует предупреждение первой степени о сильных морозах.
Новости Европы. В Европе бушует непогода. В Польше от холода погибли без малого 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней в стране действует предупреждение первой степени о сильных морозах.
В Риме и нескольких других итальянских городах закрыты школы и детские сады. С перебоями ходит общественный транспорт.
Десятки авиарейсов отменены в аэропорту Стокгольма. Снегопад парализовал также транспортное и железнодорожное сообщение в шведской столице.
Низкие температуры, которые установились на значительной части Европы, – достаточно редкое явление. Объясняется оно внезапным стратосферным потеплением над Северным полюсом. Из-за резкой смены температур в этой области теплые западные ветра сменяются восточными, которые несут в Европу сибирский холод.