Европу охватила непогода: в Польше от морозов погибли 50 человек, снегопад парализовал авиасообщение в Стокгольме

Новости Европы. В Европе бушует непогода. В Польше от холода погибли без малого 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней в стране действует предупреждение первой степени о сильных морозах.

В Риме и нескольких других итальянских городах закрыты школы и детские сады. С перебоями ходит общественный транспорт.

Десятки авиарейсов отменены в аэропорту Стокгольма. Снегопад парализовал также транспортное и железнодорожное сообщение в шведской столице.