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Европу охватила непогода: в Польше от морозов погибли 50 человек, снегопад парализовал авиасообщение в Стокгольме

26 февраля 2018 12:27
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Новости Европы. В Европе бушует непогода. В Польше от холода погибли без малого 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней в стране действует предупреждение первой степени о сильных морозах.

Европу охватила непогода: в Польше от морозов погибли 50 человек, снегопад парализовал авиасообщение в Стокгольме-1

В Риме и нескольких других итальянских городах закрыты школы и детские сады. С перебоями ходит общественный транспорт.

Европу охватила непогода: в Польше от морозов погибли 50 человек, снегопад парализовал авиасообщение в Стокгольме-4

Европу охватила непогода: в Польше от морозов погибли 50 человек, снегопад парализовал авиасообщение в Стокгольме-6

Десятки авиарейсов отменены в аэропорту Стокгольма. Снегопад парализовал также транспортное и железнодорожное сообщение в шведской столице.

Европу охватила непогода: в Польше от морозов погибли 50 человек, снегопад парализовал авиасообщение в Стокгольме-9

Низкие температуры, которые установились на значительной части Европы, – достаточно редкое явление. Объясняется оно внезапным стратосферным потеплением над Северным полюсом. Из-за резкой смены температур в этой области теплые западные ветра сменяются восточными, которые несут в Европу сибирский холод.

Европу охватила непогода: в Польше от морозов погибли 50 человек, снегопад парализовал авиасообщение в Стокгольме-12

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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