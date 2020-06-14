«Полёты понарошку» предлагают в тайваньском аэропорту

Новости мира. Тайваньский аэропорт разработал необычную услугу. Это симулятор полета за рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, даже в условиях закрытых границ есть возможность улететь.

Тем, кто приобретает услугу, доступны все этапы путешествия – паспортный контроль, посадка на борт, а также возвращение домой. Пассажиры могут также расслабиться в кафе и купить сувениры.