Землетрясение на Тайване: 10 человек погибли, более 270 травмированы

Новости Тайваня. Тайвань приходит в себя после мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В четырех зданиях, которые в результате подземных толчков частично обрушились или были деформированы, все еще ведутся поисковые работы. В списках пропавших без вести остаются 58 местных жителей.
По последним данным природная катастрофа унесла жизни 10 человек.
Почти 270 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим поступает финансовая помощь и пожертвования. Тысячи людей лишились крыши над головой. Многие из них размещены во временных убежищах. Серьезно нарушена инфраструктура. Ситуация критическая.