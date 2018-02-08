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Землетрясение на Тайване: 10 человек погибли, более 270 травмированы

08 февраля 2018 10:27
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Новости Тайваня. Тайвань приходит в себя после мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В четырех зданиях, которые в результате подземных толчков частично обрушились или были деформированы, все еще ведутся поисковые работы. В списках пропавших без вести остаются 58 местных жителей.

Землетрясение на Тайване: 10 человек погибли, более 270 травмированы-1

По последним данным природная катастрофа унесла жизни 10 человек.

Землетрясение на Тайване: 10 человек погибли, более 270 травмированы-4

Почти 270 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим поступает финансовая помощь и пожертвования. Тысячи людей лишились крыши над головой. Многие из них размещены во временных убежищах. Серьезно нарушена инфраструктура. Ситуация критическая.

# Землетрясение # Фотофакт

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