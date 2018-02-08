Землетрясение на Тайване: 10 человек погибли, более 270 травмированы

Новости Тайваня. Тайвань приходит в себя после мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В четырех зданиях, которые в результате подземных толчков частично обрушились или были деформированы, все еще ведутся поисковые работы. В списках пропавших без вести остаются 58 местных жителей.