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Пассажирский беспилотник испытали в Китае: фотофакт

08 февраля 2018 08:07
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Новости Китая. Китай первым в мире провел успешное испытание пассажирского беспилотника. Все, что нужно сделать человеку в таком дроне, это сесть в кресло и пристегнуться ремнями безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский беспилотник испытали в Китае: фотофакт-1

Успех испытания приблизил людей к тому, что полеты, которые раньше можно было увидеть лишь в кино, станут реальностью. Однако добиться полностью автономных полетов на традиционных летательных аппаратах нельзя, поэтому говорить об использовании беспилотников в повседневной жизни пока еще рано.

# Фотофакт # Беспилотники

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