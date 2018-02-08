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Раздались три громких хлопка, вспыхнул огонь: в Лондоне эвакуировали несколько сотен пассажиров метро

08 февраля 2018 08:46
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Новости Великобритании. Несколько сотен пассажиров поезда в Лондоне экстренно эвакуировали из-за возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в час пик у станции Беррилендс на юго-западе города.

Раздались три громких хлопка, вспыхнул огонь: в Лондоне эвакуировали несколько сотен пассажиров метро-1

По словам очевидцев, пламя вспыхнуло после трех громких хлопков. Прибывшие к месту спасатели помогли людям покинуть состав, а затем ликвидировали возгорание. Проведя осмотр, специалисты предположили, что ЧП могло произойти из-за короткого замыкания. Однако есть и предположения, что это мог быть теракт. Полную картину инцидента установят специалисты.

# Пожар # Фотофакт

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