Раздались три громких хлопка, вспыхнул огонь: в Лондоне эвакуировали несколько сотен пассажиров метро

Новости Великобритании. Несколько сотен пассажиров поезда в Лондоне экстренно эвакуировали из-за возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, пламя вспыхнуло после трех громких хлопков. Прибывшие к месту спасатели помогли людям покинуть состав, а затем ликвидировали возгорание. Проведя осмотр, специалисты предположили, что ЧП могло произойти из-за короткого замыкания. Однако есть и предположения, что это мог быть теракт. Полную картину инцидента установят специалисты.