В Москве +12, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 апреля

В Париже синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду, +12. На градус меньше прогнозируют в Мадриде , рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Вене ожидается +19 и малооблачно. На два пункта меньше в Риме . Ясно и +13 будет в Анкаре .

Переменная облачность и +17 ожидаются в Афинах . На два градуса прохладнее в Софии . Тот же расклад в Вильнюсе , но с дождями.

В Риге обещают всего +3 и мокрый снег. В Киеве в начале недели прогнозируют тёплую и комфортную погоду, +17.

Будет всё: и плюс, и минус, и мокрый снег с грозой. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На два пункта теплее в Варшаве, зато дожди с грозами. В Москве обещают осадки и +12