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В Москве +12, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 апреля

11 апреля 2020 16:32
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В Париже синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду, +12. На градус меньше прогнозируют в Мадриде, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве +12, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 апреля-1

В Вене ожидается +19 и малооблачно. На два пункта меньше в Риме. Ясно и +13 будет в Анкаре.

В Москве +12, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 апреля-4

Переменная облачность и +17 ожидаются в Афинах. На два градуса прохладнее в Софии. Тот же расклад в Вильнюсе, но с дождями.

В Москве +12, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 апреля-7

В Риге обещают всего +3 и мокрый снег. В Киеве в начале недели прогнозируют тёплую и комфортную погоду, +17.

Будет всё: и плюс, и минус, и мокрый снег с грозой. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На два пункта теплее в Варшаве, зато дожди с грозами. В Москве обещают осадки и +12

# Погода

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