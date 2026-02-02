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Зеленского могут убить в Украине из-за переговоров с РФ – дель Валль

02 февраля 2026 13:12
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Зеленского могут убить в Украине из-за переговоров с РФ – дель Валль-0

Французский политолог Александр Дель Валль заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится угроз со стороны украинских радикалов, которые запрещают ему контакты с Москвой. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, президент Украины не волен принимать решения и рискует потерять власть или жизнь. 

«Из-за них он до сих пор напуган до смерти. Ему говорят: «Если ты будешь вести какие-либо переговоры с русскими, то ты труп». Так что Зеленский не свободный человек. Либо он попадет в тюрьму, либо будет изгнан, либо его убьют», – заявил эксперт.

Накануне Зеленский перенес запланированные переговоры с Россией в Абу-Даби с 1 февраля на 4-5 февраля.

Фото: pixabay

# Владимир Зеленский # Международная политика

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