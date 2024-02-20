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В Париже туристов не пускают на Эйфелеву башню

20 февраля 2024 13:44
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Главный символ не только Парижа, но и всей Франции Эйфелева башня закрыта из-за забастовки персонала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже туристов не пускают на Эйфелеву башню-1

Это попытка донести до властей то, что они жалеют деньги на содержание главной достопримечательности столицы. В частности, средств, выделенных мэрией на ее ремонт, катастрофически мало. Это может повлечь серьезные проблемы в дальнейшем. Поэтому персоналом было принято решение не выходить на работу к большому разочарованию многочисленных туристов.

В Париже туристов не пускают на Эйфелеву башню-4

Вито Сантос, турист (Канада):
Определенно, это разочаровывает, потому что мы приезжаем сюда не в первый раз. Мы были здесь во время медового месяца, и идея заключалась в том, чтобы приехать во Францию через 15 лет с нашими детьми, чтобы посетить то же место. Но, к сожалению, мы не можем сделать это сегодня. Так что это определенно разочаровывает.

В Париже туристов не пускают на Эйфелеву башню-7

Забастовка может нанести удар не только по туристическому имиджу Парижа, но и по его экономике. Она может продлиться несколько месяцев. Ежегодно Эйфелеву башню посещают более 7 миллионов человек. И они готовы заплатить за это удовольствие от 12 до 30 евро.

# Забастовка # Новости Франции

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