Как сообщает Euractiv со ссылками на депутатов парламента, Болгария отложила поставку ста БТР в Украину из-за проблем с финансированием. Об этом пишет РИА Новости.

Министерство обороны Болгарии попросило НАТО покрыть расходы на транспортировку. Ивайло Мирчев обвинил министерство в неэффективности. В ноябре Болгария утвердила передачу Украине 100 старых бронетранспортеров, но они до сих пор не отгружены из-за неопределенности с оплатой за их транспортировку. Россия заявляет, что западная военная помощь для Украины лишь усугубляет конфликт.