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Болгария задерживает поставку обещанных БТР в Украину

20 февраля 2024 12:55
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Как сообщает Euractiv со ссылками на депутатов парламента, Болгария отложила поставку ста БТР в Украину из-за проблем с финансированием. Об этом пишет РИА Новости.

Министерство обороны Болгарии попросило НАТО покрыть расходы на транспортировку. Ивайло Мирчев обвинил министерство в неэффективности. В ноябре Болгария утвердила передачу Украине 100 старых бронетранспортеров, но они до сих пор не отгружены из-за неопределенности с оплатой за их транспортировку. Россия заявляет, что западная военная помощь для Украины лишь усугубляет конфликт.

# Оружие и боеприпасы

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