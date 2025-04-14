Зеленский заявил, что конфликт в Украине закончится дипломатическим решением

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что Киев и Москва достигнут дипломатического решения конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Безусловно, будут переговоры. <...> Мы придем к дипломатическому решению этого конфликта», – сказал украинский лидер.