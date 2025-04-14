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Зеленский заявил, что конфликт в Украине закончится дипломатическим решением

14 апреля 2025 07:33
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Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что Киев и Москва достигнут дипломатического решения конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Безусловно, будут переговоры. <...> Мы придем к дипломатическому решению этого конфликта», – сказал украинский лидер.

Зеленский заявил, что конфликт в Украине закончится дипломатическим решением-1

Фото: Telegram_V_Zelenskiy_official

Он уточнил, что переговоры будут вестись в разных форматах, в том числе в двустороннем и трехстороннем. Зеленский признал, что у украинской стороны нет сил для противостояния России, выразил свое недоверие к Москве. В этом же интервью телеканалу CBS он высказался против переговоров между РФ и Украиной.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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