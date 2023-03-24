Подоляк заявил о сложностях в организации переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

Переговоры между председателем КНР и президентом Украины в планах, но пока есть сложности, заявил советник главы офиса Зеленского.

Вопросы в организации из-за позиции Китая, пояснил Подоляк, пишет ТАСС. По его словам, киевские власти проявляют инициативу и прорабатывают вопрос о переговорах Зеленского с Си Цзиньпином, но есть сложности. В КНР не определились, хотят ли они взять на себя вопрос урегулирования украинского конфликта или останутся в стороне, сказал советник офиса президента Украины.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что КНР поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта по части украинского кризиса. По словам официального представителя китайского межполитического ведомства, Пекин настроен на конструктивную роль в урегулировании этого конфликта.