Болгария готовится перейти на евро на фоне политического кризиса

В Софии перемены уже заметны – цены на товары в магазинах указаны сразу в леве и евро. Для одних это удобство и шаг к интеграции с Европой, ведь теперь и пожилым, и молодым проще путешествовать по ЕС без обмена валют. Бизнес тоже видит выгоду: одинаковая денежная единица упростит торговлю и избавит от лишних конверсий. Но на улицах гремит протест. Противники считают, что отказ от лева – это утрата национальной идентичности.

Эмил Иванов, пенсионер:

Я против этого. Во-первых, потому что лев – это наша национальная валюта. Во-вторых, Европа движется к упадку, о котором даже американский президент упомянул в новой стратегии национальной безопасности. И там есть схожие выводы о том, что и евро, и Европа движется к упадку. Возможно, меня уже не будет в живых, когда это произойдет. Но именно к этому все идет.

Эксперты добавляют: переход особенно труден для пожилых людей, которым сложно ориентироваться в двойных ценниках. Осведомительная кампания, по их словам, остается слабой. Напомним, Болгария пыталась присоединиться к еврозоне много лет. На этот раз страна едва уложилась в инфляционный критерий – 2,7 против порогового показателя в 2,8 %.