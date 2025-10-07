Польша наращивает темпы перевооружения своей армии. Чтобы справиться с аппетитами военного ведомства, власти страны вынуждены увеличивать вливания в оборонно-промышленный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Намерены увеличить производство переносных зенитно-ракетных установок в два раза. С нынешних 1 300 в год до 2 600. Это больше, чем выпускают США и Франция вместе взятые. Кроме того, больше станут производить патронов и снарядов.

На увеличение мощностей оборонки направлено около миллиарда долларов. Еще свыше 210 миллионов долларов ушло на выпуск самоходных гаубиц и танков, которые должны сойти конвейера в 2028 году. Министерство обороны Польши заказало еще несколько сотен броневиков. Однако военная промышленность страны не справляется с таким высоким спросом.