Прямой эфир

Польша наращивает темпы перевооружения своей армии

07 октября 2025 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша наращивает темпы перевооружения своей армии. Чтобы справиться с аппетитами военного ведомства, власти страны вынуждены увеличивать вливания в оборонно-промышленный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Намерены увеличить производство переносных зенитно-ракетных установок в два раза. С нынешних 1 300 в год до 2 600. Это больше, чем выпускают США и Франция вместе взятые. Кроме того, больше станут производить патронов и снарядов. 

На увеличение мощностей оборонки направлено около миллиарда долларов. Еще свыше 210 миллионов долларов ушло на выпуск самоходных гаубиц и танков, которые должны сойти конвейера в 2028 году. Министерство обороны Польши заказало еще несколько сотен броневиков. Однако военная промышленность страны не справляется с таким высоким спросом.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Нобелевскую премию по физике присудили за открытие в области квантовой механики
07 октября 2025 10:42

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие в области квантовой механики

Экс-лидер Грузии готовилась войти во дворец в случае успеха путчистов
07 октября 2025 10:20

Экс-лидер Грузии готовилась войти во дворец в случае успеха путчистов

ЕС теряет авторитет из-за ответа на действия Израиля в Газе
07 октября 2025 10:06

ЕС теряет авторитет из-за ответа на действия Израиля в Газе