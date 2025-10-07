Проливные дожди затопили столицу Вьетнама

Непогода остановила жизнь в столице Вьетнама. Ханой оказался в центре мощного тайфуна «Матмо», который принес с собой ураганный ветер и проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фунг Куанг Дуй, владелец магазина (Вьетнам):

Сегодня было самое сильное наводнение, которое я видел. Обычно вода доходит только до второй ступеньки, но сегодня она почти зашла в мой магазин. Дождь был ужасным, но, к счастью, он продлился недолго, потому что если бы он шел до сих пор, весь этот район оказался бы под водой.