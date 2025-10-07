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Проливные дожди затопили столицу Вьетнама

07 октября 2025 10:49
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Непогода остановила жизнь в столице Вьетнама. Ханой оказался в центре мощного тайфуна «Матмо», который принес с собой ураганный ветер и проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди затопили столицу Вьетнама-2

В городе остановился транспорт. Улицы оказались на полметра под водой. В некоторых районах возникли перебои с электричеством и связью. Задержаны десятки авиарейсов. Прекращены занятия в школах, не работают многие учреждения, закрыты магазины. 

Проливные дожди затопили столицу Вьетнама-4

Фунг Куанг Дуй, владелец магазина (Вьетнам):
Сегодня было самое сильное наводнение, которое я видел. Обычно вода доходит только до второй ступеньки, но сегодня она почти зашла в мой магазин. Дождь был ужасным, но, к счастью, он продлился недолго, потому что если бы он шел до сих пор, весь этот район оказался бы под водой.

Проливные дожди затопили столицу Вьетнама-6

Синоптики объявили красный уровень опасности еще в 13 провинциях Вьетнама. Местных жителей предупредили об угрозе внезапных наводнений. По прогнозам, до конца года на страну обрушатся еще как минимум два мощных циклона.

# Природные катаклизмы

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