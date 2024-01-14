Делегация из США собирается посетить китайский Тайвань

Не обошлось без американцев и на китайском Тайване, где на выходных прошли выборы президента этой Китайской республики. По предварительным данным, в результате голосования победил антипекинский кандидат, но эксперты все равно говорили, что это не приведет к заметной эскалации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что, конечно, не устраивает Вашингтон, делегация из которого уже пакует чемоданы для командировки на региона Китая Тайвань. А Блинкен заявил, что США рассчитывают на сотрудничество с новым руководством острова. Пекин выразил протест Штатам из-за таких сообщений Госдепа. Но американцев хлебом не корми, дай только кинуть зерно раздора.