Извержение вулкана на юго-западе Исландии началось из-за землетрясения

На юго-западе Исландии рядом с городом Гриндавик началось извержение вулкана. Его спровоцировало землетрясение, которое отмечалось здесь накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные власти провели эвакуацию населения из близлежащих поселений. Введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, что месяцем ранее вулкан уже извергался. Из-за огромного количества пепла, выброшенного в атмосферу, над Северной Европой было закрыто воздушное пространство. Сотни авиарейсов не состоялись.