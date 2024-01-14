Извержение вулкана на юго-западе Исландии началось из-за землетрясения
На юго-западе Исландии рядом с городом Гриндавик началось извержение вулкана. Его спровоцировало землетрясение, которое отмечалось здесь накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные власти провели эвакуацию населения из близлежащих поселений. Введен режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, что месяцем ранее вулкан уже извергался. Из-за огромного количества пепла, выброшенного в атмосферу, над Северной Европой было закрыто воздушное пространство. Сотни авиарейсов не состоялись.
Для минимизации последствий при непредвиденных извержениях правительство построило дамбы и каналы для отвода лавы. Но конструкции не выдержали подземных толчков. Сейчас доступ в Гриндавик и соседние населенные пункты имеют только экстренные службы.