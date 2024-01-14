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Цены растут – рейтинг Шольца падает! Почему немцы недовольны властью Германии?

14 января 2024 16:53
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По данным немецкой газеты Bild, более 75 % опрошенных жителей ФРГ недовольны правительством Шольца, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это самый низкий показатель с декабря 2021-го, когда кабинет министров начал свою работу. При этом 72 % респондентов указали, что не согласны с решениями канцлера. И всего 20 % полагают, что Шольц хорошо справляется со своими обязанностями.

К чему может привести Германию такой раскол и возможна ли отставка нынешнего канцлера? Тему продолжат наши корреспонденты.

Цены растут – рейтинг Шольца падает! Почему немцы недовольны властью Германии?-1

Таких массовых протестов Германия не видела давно. Херренберг, Бонн, Герлиц, Мюнхен, Дрезден и, конечно, Берлин. Бастующие фермеры парализовали страну. На улицы невозможно выйти из-за запаха: демонстранты вывалили тонны навоза. Не работают заводы и десятки сельхозпредприятий. В отдельных районах дети добираются до школы пешком. Взрослые опаздывают на работу.

К главной достопримечательности столицы пригнали более 100 единиц техники. Участников акций по всей стране тысячи. «Без фермеров нет будущего» – написано на плакатах демонстрантов. Но мнение властей с позицией активистов явно не совпадает. Правительство поначалу пыталось скрыть проблему. Но за пару дней она приобрела такой масштаб, что это уже оказалось невозможным.

Цены растут – рейтинг Шольца падает! Почему немцы недовольны властью Германии?-4

Акции не обошлись без инцидентов. Пытаясь объехать пробку, один из водителей легкового автомобиля сбил протестующего фермера. Инцидент произошел в городе Ольденбург. Пострадавший мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами, говорится в отчете местной полиции. Несмотря на ряд откровенных проблем, которые своими забастовками аграрии доставляют жителям Германии. Они как будто разделяют беспокойство сограждан. Почти 70 % немцев высказались в поддержку бастующих. Видимо, не такие уж специфические у них требования.

Цены растут – рейтинг Шольца падает! Почему немцы недовольны властью Германии?-7

Мы протестуем здесь в защиту наших требований. Мы хотим, чтобы освобождение от налогов для сельскохозяйственной техники, субсидии на дизельное топливо были сохранены в полном объеме.

Недовольство аграриев действительно не чуждо немецкому населению. Пару дней спустя к бастующим фермерам присоединились машинисты. Их профсоюз добивается повышения зарплаты, а также сокращения рабочих часов. В результате стачек железнодорожников, около 80 % поездов, следующих на дальние расстояния, были отменены. Ограничения также коснутся региональных перевозок.

Из-за забастовок и протестов в Германии люди не могут доехать до работы.

Цены растут – рейтинг Шольца падает! Почему немцы недовольны властью Германии?-10

Ну а что же тем временем власти? Подняли в воздух вертолеты. На улицы вывели конную полицию. Но кроме силы, применили и еще один метод. Когда уже стало понятно, что скрыть проходящее в стране не получится, пришлось идти на компромисс – проще говоря, на подкуп. Правительство согласилось на ряд уступок, но сами протестующие расценили это больше как подачку, и глобально отношение к политикам не поменяли. С вышедшим на разговор представителем партии «зеленых» в Мюнхене демонстранты общаться не стали. А позже Шольц – уже во время посещения Бранденбурга – сам отказался выйти к бастующим. Но фермеры все равно организовали теплую встречу канцлеру. Так ситуацию описывает немецкий таблоид Bild.

Цены растут – рейтинг Шольца падает! Почему немцы недовольны властью Германии?-13

Клаксоны, трубы и вувузелы: оглушительный шум перед новым железнодорожным предприятием по выпуску скоростных поездов.

Протесты, охватившие Германию, безусловно, яркий показатель курса нынешнего правительства. Ведь шествия – это уже следствие неверно выбранного пути. Но таких следствий много. Взять, например, экономический сектор. В текущем году эксперты прогнозируют рецессию, но и прошедший 2023-й был не лучше. Основная проблема – промышленный спад и отток специалистов. Даже непонятно, что из этого началось раньше. То ли люди ушли так и не дождавшись компенсирующих инфляцию зарплат, то ли пандемия подкосила сектор, который так и не смог обеспечить сотрудников работой, которую теперь немцы ищут за границей.

Цены растут – рейтинг Шольца падает! Почему немцы недовольны властью Германии?-16

Среди крупных европейских экономик Германия особенно пострадала от недавних потрясений. Экономика сталкивается со значительными структурными проблемами, такими как нехватка рабочей силы, зависимость в энергетической отрасли и недостаток инвестиций.

Безработица в Германии в ноябре обновила максимум за 2,5 года. Только за месяц число нетрудоустроенных граждан увеличилось на 30 тысяч. Хотя открытых вакансий полно, немцы работать не спешат. Хотя на фоне целой громады новостей о подорожании – то продуктов, то энергоресурсов – очевидно, что деньги жителям ой как нужны.

Цены растут – рейтинг Шольца падает! Почему немцы недовольны властью Германии?-19

Цена на электроэнергию в Германии может подняться на 20 %.

Цены растут – рейтинг Шольца падает! Почему немцы недовольны властью Германии?-22

Цены растут – рейтинг Шольца падает. Такая она, математика по-европейски. Показатели немецкого канцлера скатились до минимума – ни один из его предшественников не падал так низко. Аналитики не исключают, что не за горами и смена нынешнего канцлера. По мнению СМИ, реальных кандидатов на эту должность двое. Это министр обороны Борис Писториус – один из самых популярных политиков в стране. И глава МИД Германии Анналена Бербок. Кстати, некоторые из ее последних заявлений кажутся вполне адекватными. Политик назвала фатальным снижение интереса к конфликту в Украине, разочаровалась в санкциях в адрес России и призвала к гуманитарным паузам в секторе Газа. Кажется, хоть где-то повеяло здравым смыслом.

# Акции протеста # Олаф Шольц

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