Цены растут – рейтинг Шольца падает! Почему немцы недовольны властью Германии?

По данным немецкой газеты Bild, более 75 % опрошенных жителей ФРГ недовольны правительством Шольца, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это самый низкий показатель с декабря 2021-го, когда кабинет министров начал свою работу. При этом 72 % респондентов указали, что не согласны с решениями канцлера. И всего 20 % полагают, что Шольц хорошо справляется со своими обязанностями. К чему может привести Германию такой раскол и возможна ли отставка нынешнего канцлера? Тему продолжат наши корреспонденты.

Таких массовых протестов Германия не видела давно. Херренберг, Бонн, Герлиц, Мюнхен, Дрезден и, конечно, Берлин. Бастующие фермеры парализовали страну. На улицы невозможно выйти из-за запаха: демонстранты вывалили тонны навоза. Не работают заводы и десятки сельхозпредприятий. В отдельных районах дети добираются до школы пешком. Взрослые опаздывают на работу. К главной достопримечательности столицы пригнали более 100 единиц техники. Участников акций по всей стране тысячи. «Без фермеров нет будущего» – написано на плакатах демонстрантов. Но мнение властей с позицией активистов явно не совпадает. Правительство поначалу пыталось скрыть проблему. Но за пару дней она приобрела такой масштаб, что это уже оказалось невозможным.

Акции не обошлись без инцидентов. Пытаясь объехать пробку, один из водителей легкового автомобиля сбил протестующего фермера. Инцидент произошел в городе Ольденбург. Пострадавший мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами, говорится в отчете местной полиции. Несмотря на ряд откровенных проблем, которые своими забастовками аграрии доставляют жителям Германии. Они как будто разделяют беспокойство сограждан. Почти 70 % немцев высказались в поддержку бастующих. Видимо, не такие уж специфические у них требования.

Мы протестуем здесь в защиту наших требований. Мы хотим, чтобы освобождение от налогов для сельскохозяйственной техники, субсидии на дизельное топливо были сохранены в полном объеме. Недовольство аграриев действительно не чуждо немецкому населению. Пару дней спустя к бастующим фермерам присоединились машинисты. Их профсоюз добивается повышения зарплаты, а также сокращения рабочих часов. В результате стачек железнодорожников, около 80 % поездов, следующих на дальние расстояния, были отменены. Ограничения также коснутся региональных перевозок. Из-за забастовок и протестов в Германии люди не могут доехать до работы.

Ну а что же тем временем власти? Подняли в воздух вертолеты. На улицы вывели конную полицию. Но кроме силы, применили и еще один метод. Когда уже стало понятно, что скрыть проходящее в стране не получится, пришлось идти на компромисс – проще говоря, на подкуп. Правительство согласилось на ряд уступок, но сами протестующие расценили это больше как подачку, и глобально отношение к политикам не поменяли. С вышедшим на разговор представителем партии «зеленых» в Мюнхене демонстранты общаться не стали. А позже Шольц – уже во время посещения Бранденбурга – сам отказался выйти к бастующим. Но фермеры все равно организовали теплую встречу канцлеру. Так ситуацию описывает немецкий таблоид Bild.

Клаксоны, трубы и вувузелы: оглушительный шум перед новым железнодорожным предприятием по выпуску скоростных поездов. Протесты, охватившие Германию, безусловно, яркий показатель курса нынешнего правительства. Ведь шествия – это уже следствие неверно выбранного пути. Но таких следствий много. Взять, например, экономический сектор. В текущем году эксперты прогнозируют рецессию, но и прошедший 2023-й был не лучше. Основная проблема – промышленный спад и отток специалистов. Даже непонятно, что из этого началось раньше. То ли люди ушли так и не дождавшись компенсирующих инфляцию зарплат, то ли пандемия подкосила сектор, который так и не смог обеспечить сотрудников работой, которую теперь немцы ищут за границей.

Среди крупных европейских экономик Германия особенно пострадала от недавних потрясений. Экономика сталкивается со значительными структурными проблемами, такими как нехватка рабочей силы, зависимость в энергетической отрасли и недостаток инвестиций. Безработица в Германии в ноябре обновила максимум за 2,5 года. Только за месяц число нетрудоустроенных граждан увеличилось на 30 тысяч. Хотя открытых вакансий полно, немцы работать не спешат. Хотя на фоне целой громады новостей о подорожании – то продуктов, то энергоресурсов – очевидно, что деньги жителям ой как нужны.

Цена на электроэнергию в Германии может подняться на 20 %.