СК России подтвердил гибель Пригожина при крушении самолета

Все 10 жертв авиакатастрофы в Тверской области идентифицированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Их имена и фамилии полностью совпадают со списком, приведенным в полетном листе. В рамках следствия закончены молекулярно-генетические экспертизы.

Ранее Росавиация сообщала, что в числе пассажиров частного самолета Embraer были Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов, состоявшие в ЧВК «Вагнер». Также главное Следственное управление СК России открыло уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проведение следствия взял под личный надзор губернатор Тверской области Игорь Руденя.