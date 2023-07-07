Зеленский сообщил об отказе Болгарии помогать Украине оружием

Президент Болгарии Румен Радев отклонил просьбу Киева об оказании помощи оружием Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Софии, сообщает РИА Новости.

Зеленский отметил расхождение во взглядах по этому пункту: Радев уверен, что оказание помощи – это обострение. Украинский лидер придерживается мнения, что помощь – необходимый способ защиты.

Зеленский также заявил, что Болгария не поддерживает страну вооружениями, поскольку хочет сохранить свои Вооруженные силы. Однако он подчеркнул, что ему удалось найти взаимопонимание с Радевым по энергетическим вопросам и формуле мира.

Ранее на пресс-конференции с участием премьер-министра Болгарии Зеленский сделал заявление о расширении сотрудничества между Украиной и Республикой в оборонной сфере. В связи с поставками оружия Киеву Россия послала ноту странам НАТО, заявив о возможной конфронтации.