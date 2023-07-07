Прямой эфир

Зеленский сообщил об отказе Болгарии помогать Украине оружием

07 июля 2023 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Болгарии Румен Радев отклонил просьбу Киева об оказании помощи оружием Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Софии, сообщает РИА Новости. 

Зеленский отметил расхождение во взглядах по этому пункту: Радев уверен, что оказание помощи – это обострение. Украинский лидер придерживается мнения, что помощь – необходимый способ защиты. 

Зеленский также заявил, что Болгария не поддерживает страну вооружениями, поскольку хочет сохранить свои Вооруженные силы. Однако он подчеркнул, что ему удалось найти взаимопонимание с Радевым по энергетическим вопросам и формуле мира. 

Ранее на пресс-конференции с участием премьер-министра Болгарии Зеленский сделал заявление о расширении сотрудничества между Украиной и Республикой в оборонной сфере. В связи с поставками оружия Киеву Россия послала ноту странам НАТО, заявив о возможной конфронтации.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Румен Радев

Другие новости рубрики

Все новости
Антонов ответил на обвинения США о работе летчиков ВКС РФ в Сирии
07 июля 2023 08:02

Антонов ответил на обвинения США о работе летчиков ВКС РФ в Сирии

Дуглас Макгрегор заявил, что страны НАТО готовятся отправить войска в Украину
07 июля 2023 07:41

Дуглас Макгрегор заявил, что страны НАТО готовятся отправить войска в Украину

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Россия при Путине будет угрозой для Европы
07 июля 2023 07:39

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Россия при Путине будет угрозой для Европы