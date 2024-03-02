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Испанская полиция с применением силы решила разогнать протестующих фермеров

02 марта 2024 16:45
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Из-за неразумной политики руководства ЕС, которая может привести буквально к вымиранию сельского хозяйства, взбунтовались фермеры по всей Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С января страны охватили масштабные акции протестов. Аграрии просят о помощи, взывают к разуму политиков, но безуспешно. И если раньше людей просто игнорировали, то теперь еврочиновники пошли привычным путем: диалог ведется с позиции силы. Так, в испанской Сарагосе на разгон протестующих направили правоохранителей, а те пустили в ход дубинки.

Испанская полиция с применением силы решила разогнать протестующих фермеров-1

По меньшей мере для одного фермера стычка с силовиками завершилась госпитализацией. И это не единичный случай. Во многих странах Европы полиция жестко подавляет выступления аграриев с помощью дубинок, водометов и слезоточивого газа.

# Акции протеста

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