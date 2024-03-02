Испанская полиция с применением силы решила разогнать протестующих фермеров

Из-за неразумной политики руководства ЕС, которая может привести буквально к вымиранию сельского хозяйства, взбунтовались фермеры по всей Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С января страны охватили масштабные акции протестов. Аграрии просят о помощи, взывают к разуму политиков, но безуспешно. И если раньше людей просто игнорировали, то теперь еврочиновники пошли привычным путем: диалог ведется с позиции силы. Так, в испанской Сарагосе на разгон протестующих направили правоохранителей, а те пустили в ход дубинки.