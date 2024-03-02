Тысячи водителей общественного транспорта перекрыли главные улицы Берлина

В рейсы не вышли сотни автобусов, трамваев, метро также частично остановило работу. Нарушено оказалось и железнодорожное сообщение. Протестующие требуют от правительства улучшения условий труда и увеличения зарплат, так как сейчас в секторе наблюдается острая нехватка кадров.

Из-за стачки миллионы немцев столкнулись с серьезными проблемами. Перебои в транспортном сообщении негативно сказались и на немецкой экономике в целом. И это еще не предел. Ожидается, что всего в забастовках примут участие около 100 тысяч работников отрасли. За последние две недели это уже вторая волна протестов. На фоне происходящего рейтинги немецкого канцлера и его кабинета стремятся вниз. По данным соцопросов, менее трети населения поддерживают нынешнюю политику федерального правительства.