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Тысячи водителей общественного транспорта перекрыли главные улицы Берлина

02 марта 2024 16:46
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В Германии бастуют транспортники. Тысячи водителей перекрыли главные улицы немецкой столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи водителей общественного транспорта перекрыли главные улицы Берлина-1

В рейсы не вышли сотни автобусов, трамваев, метро также частично остановило работу. Нарушено оказалось и железнодорожное сообщение. Протестующие требуют от правительства улучшения условий труда и увеличения зарплат, так как сейчас в секторе наблюдается острая нехватка кадров.

Тысячи водителей общественного транспорта перекрыли главные улицы Берлина-4

Мы требуем лучших условий труда. Транспортные компании должны предоставлять внятные предложения во время переговоров, чтобы смягчить обостряющуюся проблему нехватки рабочей силы.

Тысячи водителей общественного транспорта перекрыли главные улицы Берлина-7

Из-за стачки миллионы немцев столкнулись с серьезными проблемами. Перебои в транспортном сообщении негативно сказались и на немецкой экономике в целом. И это еще не предел. Ожидается, что всего в забастовках примут участие около 100 тысяч работников отрасли. За последние две недели это уже вторая волна протестов. На фоне происходящего рейтинги немецкого канцлера и его кабинета стремятся вниз. По данным соцопросов, менее трети населения поддерживают нынешнюю политику федерального правительства.

# Забастовка

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