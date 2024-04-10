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Зеленский рассказал о наличии у Киева плана нового контрнаступления ВСУ

10 апреля 2024 06:01
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Киев подготовил план контрнаступления, пишет ТАСС.

Об этом действующий президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе интервью для немецкого издания Bild. Однако, для осуществления украинского плана контрнаступления Киеву необходимы поставки вооружения, которое имеется у коллективного Запада, подчеркнул политик.

Зеленский отметил, в данный момент Киев хочет получить от США и европейских стран системы ПВО и дальнобойные крылатые ракеты Taurus дальностью до 500 километров. «Я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие», – добавил президент Украины.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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