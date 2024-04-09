Евросоюз потерял более 8 млрд евро из-за беспошлинной торговли с Украиной

Но политиков такой расклад никак не смущает, а даже наоборот, радует, так как импорт агропродукции увеличился. Брюссель намерен и далее придерживаться подобного курса. Уже одобрено продление свободного ввоза товаров из Украины на 2025 год. Проблемы с продовольственной безопасностью для Евросоюза уже давно не стоят на первом месте. И даже выступления фермеров не могут вразумить чиновников, ведь теперь они думают только о военных расходах и поставках Украине, а не о росте экономики и благосостоянии населения.