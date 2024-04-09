Прямой эфир

Евросоюз потерял более 8 млрд евро из-за беспошлинной торговли с Украиной

09 апреля 2024 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пока европейские чиновники озабочены вопросами национальной безопасности, новая сельскохозяйственная политика уже начала давать свои плоды. Евросоюз потерял более восьми миллиардов евро из-за беспошлинной торговли с Украиной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз потерял более 8 млрд евро из-за беспошлинной торговли с Украиной-1

Но политиков такой расклад никак не смущает, а даже наоборот, радует, так как импорт агропродукции увеличился. Брюссель намерен и далее придерживаться подобного курса. Уже одобрено продление свободного ввоза товаров из Украины на 2025 год. Проблемы с продовольственной безопасностью для Евросоюза уже давно не стоят на первом месте. И даже выступления фермеров не могут вразумить чиновников, ведь теперь они думают только о военных расходах и поставках Украине, а не о росте экономики и благосостоянии населения.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Литовские депутаты предложили аннулировать разрешение на проживание белорусов и россиян
09 апреля 2024 19:55

Литовские депутаты предложили аннулировать разрешение на проживание белорусов и россиян

США планируют отправить в Украину «головорезов», завербованных в тюрьмах
09 апреля 2024 15:14

США планируют отправить в Украину «головорезов», завербованных в тюрьмах

Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине
09 апреля 2024 15:03

Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине