Литовские депутаты предложили аннулировать разрешение на проживание белорусов и россиян

Выезжать из Литвы жителям России и Беларуси на родину чревато потерей разрешения на проживание в прибалтийской стране. Литовские депутаты выступили с инициативой аннулировать такие документы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законопроект зарегистрировали представители правящей партии. Основной причиной они называют их частые поездки домой, которые вызывают у политиков подозрения в нелояльности. Также в Сейм внесены на рассмотрение поправки об отмене видов на жительство для граждан Беларуси и России, которые больше одного раза в месяц выезжали в свои страны. Недружественная политика все чаще сказывается на простых гражданах.