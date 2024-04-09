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Литовские депутаты предложили аннулировать разрешение на проживание белорусов и россиян

09 апреля 2024 19:55
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Выезжать из Литвы жителям России и Беларуси на родину чревато потерей разрешения на проживание в прибалтийской стране. Литовские депутаты выступили с инициативой аннулировать такие документы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские депутаты предложили аннулировать разрешение на проживание белорусов и россиян-1

Законопроект зарегистрировали представители правящей партии. Основной причиной они называют их частые поездки домой, которые вызывают у политиков подозрения в нелояльности. Также в Сейм внесены на рассмотрение поправки об отмене видов на жительство для граждан Беларуси и России, которые больше одного раза в месяц выезжали в свои страны. Недружественная политика все чаще сказывается на простых гражданах.

# Международная политика # Новости Литвы

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