Зеленский рассказал, что командование приковало наибольшее внимание к Харькову

На заседании ставки в Украине рассматривалась обстановка в городе Харькове и обсуждались вопросы его обороны. Сообщается, что данная тема была центральной. Об этом пишет ТАСС.

Глава украинского государства Владимир Зеленский отметил необходимость укрепления ПВО и РЭБ в регионе. Также были намечены задачи по взаимодействию с с западными партнерами для получения новейших систем ПВО.

Кроме этого, мэр Харькова доложил о фактах разрушения городской энергетической инфраструктуры. При этмо Зеленский выражает беспокойство, что запасы ракет для систем ПВО могут иссякнуть, если Запад не нарастит поставки.