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Израиль готовит обширный список турецких товаров, запрещенных к импорту

09 апреля 2024 11:31
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В качестве ответной реакции на введенные Турцией экспортные ограничения Израиль составляет перечень турецких товаров, ввоз которых в страну будет запрещен. Об этом пишет РИА Новости.

Турция нарушает торговые договоренности, ограничив экспорт 54 товаров в Израиль, заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац. Он поручил подготовить список продукции, которая будет запрещена Турцией к вывозу в Израиль.

Кац заявил, то Израиль предпримет против Турции меры, которые повредят ее экономике, и обратился к США с требованием прекратить инвестиции в Турцию и импорт турецких товаров.

# Международная политика

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