Израиль готовит обширный список турецких товаров, запрещенных к импорту

В качестве ответной реакции на введенные Турцией экспортные ограничения Израиль составляет перечень турецких товаров, ввоз которых в страну будет запрещен. Об этом пишет РИА Новости.

Турция нарушает торговые договоренности, ограничив экспорт 54 товаров в Израиль, заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац. Он поручил подготовить список продукции, которая будет запрещена Турцией к вывозу в Израиль.

Кац заявил, то Израиль предпримет против Турции меры, которые повредят ее экономике, и обратился к США с требованием прекратить инвестиции в Турцию и импорт турецких товаров.