Прямой эфир

Турция вводит экспортные ограничения на 54 позиции для Израиля

09 апреля 2024 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министерство торговли Турции наложило ограничение на экспорт 54 видов промышленной продукции в Израиль до конца конфликта в Газе. Об этом пишет ТАСС.

В число товаров, на которые наложен запрет, входят стальная и алюминиевая продукция, краски, электрические кабели, топливо для самолетов, масла, минеральные удобрения и производственное оборудование. 

В Министерстве подчеркивают, что Израиль продолжает нарушать международное право, пренебрегая требованиями о перемирии и предоставлении гуманитарной помощи. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Израиль готовит обширный список турецких товаров, запрещенных к импорту
09 апреля 2024 11:31

Израиль готовит обширный список турецких товаров, запрещенных к импорту

«Аль-Наср» Роналду вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии за удар локтем
09 апреля 2024 11:23

«Аль-Наср» Роналду вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии за удар локтем

В Неаполе жёстко разогнали митинг против НАТО
09 апреля 2024 11:02

В Неаполе жёстко разогнали митинг против НАТО