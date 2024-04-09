Турция вводит экспортные ограничения на 54 позиции для Израиля

Министерство торговли Турции наложило ограничение на экспорт 54 видов промышленной продукции в Израиль до конца конфликта в Газе. Об этом пишет ТАСС.

В число товаров, на которые наложен запрет, входят стальная и алюминиевая продукция, краски, электрические кабели, топливо для самолетов, масла, минеральные удобрения и производственное оборудование.

В Министерстве подчеркивают, что Израиль продолжает нарушать международное право, пренебрегая требованиями о перемирии и предоставлении гуманитарной помощи.