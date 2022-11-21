Зеленский: ракеты попали в Польшу, Россия чувствует себя безнаказанной! Почему в Белом доме не доверяют словам Киева?

Возвращаясь к недавнему инциденту в Польше, о котором 21 ноября вспомнил глава нашего государства во время встречи с делегацией Удмуртской области. Александр Лукашенко задал ряд неудобных вопросов, на которые Запад по сей день не торопится давать ответы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так все-таки прилет ракеты на территорию Польши – роковая случайность или запланированная провокация? Почему страны Запада тормозят расследование и открыто не называют виновных?

Падение ракеты в Польше стало, пожалуй, самой громкой новостью за последние дни. Несмотря на то, что к расследованию подключились многие страны и спецслужбы, всей правды об инциденте так и не прозвучало. Так кто и зачем организовал удар по Польше? В случайность произошедшего уже мало кто верит. Одна из популярных версий – спланированная провокация Киева. Результат тоже очевиден – эскалация локального конфликта на мировой уровень. Как итог – НАТО втягивается в полномасштабную войну с Россией.

Макс Бергманн, возглавляющий программу Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Европе:

НАТО и Польша должны потратить время на расследование, чтобы определить, кто виноват, чтобы определить, где была выпущена эта ракета, будь то с территории Украины, территории России или территории Беларуси. Я не думаю, что это обязательно сразу же приведет к срабатыванию пятой статьи НАТО и войне с Россией.

После того как начала появляться информация об украинском происхождении снаряда, обычно дерзкая и радикальная Польша в отношении России вдруг успокоилась. А вот Украину такой расклад не устроил. Зеленский до последнего уверял Запад в российской агрессии и своей непричастности. Параллельно Киев настойчиво добивался от НАТО решительных действий даже без предварительного расследования. Зеленский буквально призывал начать мировую войну.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Российские ракеты попали в Польшу. Чем дольше Россия чувствует себя безнаказанной, тем больше будет угроз для всех, кто находится в пределах досягаемости российских ракет. Обстрелять ракетами территорию НАТО! Это ракетная атака России на коллективную безопасность! Это очень значительная эскалация. Мы должны действовать. Действия, к которым призывает киевский режим, возможны лишь в одном случае – нужно доказать необходимость применить пятую статью устава НАТО. Она предусматривает создание системы коллективной защиты. То есть вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на весь альянс. В таком случае каждая страна будет обороняться с применением вооруженной силы.

Гжегож Древник, старейшина гмины Долгобичув:

Когда я прибыл в офис, было ясно, что произошло что-то необычное. Все вокруг меня были убеждены, что это начало третьей мировой войны. Это продолжалось всю ночь. Вопрос в том, что у всех в глубине души сидит мысль, что так же, как раньше упала эта ракета, может упасть и другая ракета, но уже на их дом. И тогда все до одного могут погибнуть. Из-за этого люди находятся в необычной ситуации и страдают от экстраординарной травмы.

Однако даже в случае запланированной провокации со стороны Киева план вряд ли бы сработал. Многие европейские чиновники понимают опасность такого развития ситуации. Именно поэтому все их заявления очень сдержанные и без лишних комментариев. Кроме того, после того как стало очевидно, что ракета украинская, Киев оказался, мягко говоря, в неудобном положении. В НАТО даже заявили об утрате доверия к Украине из-за слов Зеленского. Ведь даже в США считают, что Россия здесь ни при чем.