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Зеленский перенес День защиты детей в Украине с 1 июня на 20 ноября

30 мая 2025 10:56
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Зеленский перенес День защиты детей в Украине с 1 июня на 20 ноября-0

Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом перенес День защиты детей на 20 ноября, совместив его со Всемирным днем ребенка. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее этот праздник отмечался 1 июня, как и в большинстве стран бывшего СССР.

Это решение направлено на усиление защиты детей и согласование украинских приоритетов с мировыми стандартам, указывается в сообщении на сайте президента Украины.

В 2023 году Зеленский также изменил дату празднования Дня Победы, определив 8 мая как День памяти и победы над нацизмом, а 9 мая – как День Европы.

Фото: pixabay

# Международная политика

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