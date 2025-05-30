Зеленский перенес День защиты детей в Украине с 1 июня на 20 ноября

Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом перенес День защиты детей на 20 ноября, совместив его со Всемирным днем ребенка. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее этот праздник отмечался 1 июня, как и в большинстве стран бывшего СССР.

Это решение направлено на усиление защиты детей и согласование украинских приоритетов с мировыми стандартам, указывается в сообщении на сайте президента Украины.

В 2023 году Зеленский также изменил дату празднования Дня Победы, определив 8 мая как День памяти и победы над нацизмом, а 9 мая – как День Европы.