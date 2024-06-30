Зеленский: Patriot США неэффективны против ракет РФ большой дальности

В своем интервью журналисту The Philadelphia Inquirer лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что зенитные ракетные комплексы США не способны эффективно бороться с российскими корректируемыми авиабомбами. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что ракеты Patriot стоят порядка трех миллионов за штуку, а КАБы РФ – тысячи. Таким образом, полагаться на дорогое зенитное оборудование американцев не приходится.

Также Зеленский подчеркивает, что дело не столько в деньгах, сколько в ограниченности производства таких ракет.

Ранее он выражал беспокойство по поводу высокой результативности российских корректируемых авиационных бомб, которые наносят серьезный урон украинским вооруженным силам.