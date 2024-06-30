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Сборная Аргентины победила Перу на Кубке Америки

30 июня 2024 13:14
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Аргентина одержала победу над Перу в матче третьего тура групповой стадии Кубка Америки. Матч группы А, прошедший в Майами, закончился со счетом 2:0. Об этом пишет РИА Новости.
 
В составе сборной Аргентины дублем отличился Лаутаро Мартинес (47-я, 86-я минуты). Аргентинский нападающий Лионель Месси из-за повреждения пропустил игру. 

В другой встрече сборная Канады сыграла вничью с Чили – 0:0. С первого места в 1/4 финала Кубка Америки по итогам групповой стадии вышла сборная Аргентины (9 очков).

На втором месте расположилась сборная Канады (4), за которой следуют чилийцы (2) и перуанцы (1). Соперник аргентинцев и канадцев по четвертьфиналу будет известен позже.

# Футбол

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