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ПВО РФ за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников

30 июня 2024 13:48
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Средства ПВО за ночь уничтожили 36 украинских БПЛА над несколькими регионами России, в том числе Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации агентства, дежурившие средства ПВО сбили 15 БПЛА над Курском, 9 – над Липецком, по четыре над Воронежской и Брянской областями, по два – над Орловской и Белгородской областями. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что над территорией Липецка было сбито девять БПЛА.

Однако жертв и пострадавших среди населения не было. Силы ПВО РФ ежедневно продолжают перехватывать самолеты врага, в том числе и в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом.

# Международная политика

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