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Медведев назвал цели ударов РФ в случае войны с Западом

19 февраля 2024 08:55
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что попытка вернуть РФ к границам 1991 года чревата началом глобальной войны с Западом. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что развал России будет иметь гораздо более тяжелые последствия, чем любая война, и это будет именно глобальная война с применением всего стратегического арсенала России.

«По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону», – добавил медведев.

Также Медведев отметил, что любая попытка разделить Россию будет встречена решительным сопротивлением. Кроме того, он упомянул сценарии, по которым Россия может применить ядерное оружие, в соответствии с военной доктриной и «Основами государственной политики в области ядерного сдерживания».

# Международная политика

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