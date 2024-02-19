Медведев назвал цели ударов РФ в случае войны с Западом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что попытка вернуть РФ к границам 1991 года чревата началом глобальной войны с Западом. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что развал России будет иметь гораздо более тяжелые последствия, чем любая война, и это будет именно глобальная война с применением всего стратегического арсенала России.

«По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону», – добавил медведев.

Также Медведев отметил, что любая попытка разделить Россию будет встречена решительным сопротивлением. Кроме того, он упомянул сценарии, по которым Россия может применить ядерное оружие, в соответствии с военной доктриной и «Основами государственной политики в области ядерного сдерживания».