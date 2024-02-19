Боррель: ситуация на поле боя в Украине решится за три месяца

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, заявил на конференции в Мюнхене, что положение в Украине разрешится в ближайшие три месяца. Об этом пишет РИА Новости.

«...через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя», – заявил он.

Он признался, что ЕС не всегда был решительным в вопросах поставок оружия Киеву, и заметил, что будущее этого конфликта определят дроны и искусственный интеллект. Боррель также упомянул, что ЕС исчерпал свои запасы оружия.

Ранее депутат украинской Рады Егор Чернев и министр обороны Украины Рустем Умеров отметили острую нехватку амуниции в украинских войсках.