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Боррель: ситуация на поле боя в Украине решится за три месяца

19 февраля 2024 08:30
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Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, заявил на конференции в Мюнхене, что положение в Украине разрешится в ближайшие три месяца. Об этом пишет РИА Новости.

«...через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя», – заявил он.

Он признался, что ЕС не всегда был решительным в вопросах поставок оружия Киеву, и заметил, что будущее этого конфликта определят дроны и искусственный интеллект. Боррель также упомянул, что ЕС исчерпал свои запасы оружия.

Ранее депутат украинской Рады Егор Чернев и министр обороны Украины Рустем Умеров отметили острую нехватку амуниции в украинских войсках.

# Международная политика # Жозеп Боррель

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