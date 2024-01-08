В связи со спецоперацией президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с призывом «преподать России урок», подчеркивая при этом необходимость солидарности. Об этом пишет РИА Новости.

Он также высказал мнение, что для достижения военного успеха ЕС нужно создать единую военно-промышленную базу, что, по его мнению, обеспечит безопасность континента от России.

Ранее Зеленский предложил передать Украине замороженные на Западе активы России, что глава международного комитета Госдумы РФ, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал криком отчаяния, связанным с пониманием утраты поддержки Запада.

Член комиссии Совфеда РФ по международным делам Сергей Цеков отметил, что Украина уже привыкла жить за счет России, а большая часть полученных киевскими властями средств обычно исчезает. По его словам, в Украине широко распространены откаты, достигающие 50 и более процентов.