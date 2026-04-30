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Зеленский не согласился на перемирие на День Победы

30 апреля 2026 15:24
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Зеленский не согласился на перемирие на День Победы-0

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не нужно прекращение огня, которое Россия может использовать как «тактический обман». Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, Киев поддерживает прекращение огня, но не получал конкретных предложений по этому вопросу ни от Москвы, ни от Вашингтона.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности объявить перемирие в связи с празднованием Дня Победы. При этом во время телефонного разговора главы России с лидером США Дональдом Трампом эта инициатива получила поддержку американской стороны.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Путин

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