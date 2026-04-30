Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала главу внешнеполитического ведомства ЕС Каю Каллас за ее заявление о переговорах с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

После того как Каллас сказала, что ЕС не должен «унижаться» ради диалога с РФ, Мендель заявила, что подобные высказывания не соответствуют позиции руководства, и призвала к переговорам и политической ответственности.

В ответ российская сторона также отметила, что ЕС может сыграть деструктивную роль в урегулировании конфликта.

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