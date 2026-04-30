Прямой эфир

Мендель призвала Каллас к переговорам после ее слов о РФ

30 апреля 2026 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Мендель призвала Каллас к переговорам после ее слов о РФ-0

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала главу внешнеполитического ведомства ЕС Каю Каллас за ее заявление о переговорах с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

После того как Каллас сказала, что ЕС не должен «унижаться» ради диалога с РФ, Мендель заявила, что подобные высказывания не соответствуют позиции руководства, и призвала к переговорам и политической ответственности.

В ответ российская сторона также отметила, что ЕС может сыграть деструктивную роль в урегулировании конфликта.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
AD: Трамп и Путин во время разговора раскритиковали позицию Зеленского
30 апреля 2026 14:00

AD: Трамп и Путин во время разговора раскритиковали позицию Зеленского

Полянский: Запада сменил риторику, перестав говорить о переговорах
30 апреля 2026 13:20

Полянский: Запада сменил риторику, перестав говорить о переговорах

Медведев: ядерный удар возможен во время мировых конфилктов
30 апреля 2026 11:49

Медведев: ядерный удар возможен во время мировых конфилктов