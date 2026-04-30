Украине придется пойти на территориальные уступки в пользу РФ – Lidovky

По мнению издания Lidovky, вступление Украины в Европейский союз может затянуться и потребовать политических и территориальных уступок. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против скорого вступления Украины в ЕС, связав перспективы членства в союзе с урегулированием конфликта.

В статье также высказывается предположение, что в случае продолжения конфликта Украине придется пойти на сложные решения, в том числе на территориальные уступки.

«Вступления не будет так скоро, как того хотел бы Владимир Зеленский. Или как ему обещают некоторые европейские политики. Реальность для Киева будет еще суровее», – резюмируется в статье.

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