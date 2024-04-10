В Германии вырос уровень преступности – почти до 6 млн случаев в год

По данным статистики, значительно чаще фиксируются взломы домов, кражи, акты насилия и нападения. При этом в числе подозреваемых чаще стали фигурировать подростки. Количество несовершеннолетних подозреваемых возросло почти вдвое за 2023 год. В целом число только зарегистрированных преступлений выросло почти до 6 миллионов в год. Большинство злоумышленников – не коренные жители ФРГ, а приезжие. Власти стремятся продемонстрировать гостеприимство и позволяют иностранцам чувствовать себя как дома. Каждый эту фразу понимает по-своему. Есть и те, кто принял доброжелательность страны за ее слабость. В результате вседозволенность, которую допустили немецкие политики и правоохранительные органы, обернулась для граждан Германии настоящей катастрофой.