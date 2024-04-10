Прямой эфир

В Германии вырос уровень преступности – почти до 6 млн случаев в год

10 апреля 2024 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Игнорирование проблем в Германии привело к печальным для страны последствиям. Жизнь в ФРГ становится небезопасной. Полиция отмечает рост преступности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии вырос уровень преступности – почти до 6 млн случаев в год-1

По данным статистики, значительно чаще фиксируются взломы домов, кражи, акты насилия и нападения. При этом в числе подозреваемых чаще стали фигурировать подростки. Количество несовершеннолетних подозреваемых возросло почти вдвое за 2023 год. В целом число только зарегистрированных преступлений выросло почти до 6 миллионов в год. Большинство злоумышленников – не коренные жители ФРГ, а приезжие. Власти стремятся продемонстрировать гостеприимство и позволяют иностранцам чувствовать себя как дома. Каждый эту фразу понимает по-своему. Есть и те, кто принял доброжелательность страны за ее слабость. В результате вседозволенность, которую допустили немецкие политики и правоохранительные органы, обернулась для граждан Германии настоящей катастрофой.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Мозамбика в связи с крушением судна
10 апреля 2024 16:51

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Мозамбика в связи с крушением судна

В ВС Украины предложили по примеру Израиля призывать женщин на службу
10 апреля 2024 13:57

В ВС Украины предложили по примеру Израиля призывать женщин на службу

Парламент Венгрии принял законопроект о приостановке участия в ДОВСЕ
10 апреля 2024 13:36

Парламент Венгрии принял законопроект о приостановке участия в ДОВСЕ