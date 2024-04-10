Чехия зарабатывает на войне – прибыль от продажи оружия Украине составила 1,5 млрд евро

Прибыль превысила 1,5 миллиарда евро. Значительную часть дохода составили поставки боевых машин и боеприпасов. При этом суммарно выручка в 2023 году выросла на 71 %, рассказали в Праге. Однако даже при таких темпах производства так называемые партнеры Киева не успевают удовлетворять все потребности заказчика. Украина жалуется на неукомплектованность армии, союзники лишь разводят руками. Ведь даже закупленные для ВСУ боеприпасы чехи обещают поставить не раньше июня.