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Чехия зарабатывает на войне – прибыль от продажи оружия Украине составила 1,5 млрд евро

10 апреля 2024 19:53
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Чехия построила успешный бизнес благодаря украинскому конфликту. Местный производитель оружия сообщил о рекордных продажах по итогам 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чехия зарабатывает на войне – прибыль от продажи оружия Украине составила 1,5 млрд евро-1

Прибыль превысила 1,5 миллиарда евро. Значительную часть дохода составили поставки боевых машин и боеприпасов. При этом суммарно выручка в 2023 году выросла на 71 %, рассказали в Праге. Однако даже при таких темпах производства так называемые партнеры Киева не успевают удовлетворять все потребности заказчика. Украина жалуется на неукомплектованность армии, союзники лишь разводят руками. Ведь даже закупленные для ВСУ боеприпасы чехи обещают поставить не раньше июня.

# Оружие и боеприпасы

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