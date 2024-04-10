Протестующих в столице Аргентины разгоняют водомётами

Чрезмерное желание угодить Западу дорого обходится и главе Аргентины. Он сосредоточился на выстраивании отношений с зарубежными коллегами, запустив накопившиеся проблем внутри страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители подобной невнимательности политику не простили. Сегодня, 10 апреля, на улицы столицы снова вышли граждане, которые выступают против экономического курса президента. Впрочем, слышать критику в свой адрес власти не хотят, предпочитая прибегать к силовым аргументам.