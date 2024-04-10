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Протестующих в столице Аргентины разгоняют водомётами

10 апреля 2024 19:52
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Чрезмерное желание угодить Западу дорого обходится и главе Аргентины. Он сосредоточился на выстраивании отношений с зарубежными коллегами, запустив накопившиеся проблем внутри страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующих в столице Аргентины разгоняют водомётами-1

Жители подобной невнимательности политику не простили. Сегодня, 10 апреля, на улицы столицы снова вышли граждане, которые выступают против экономического курса президента. Впрочем, слышать критику в свой адрес власти не хотят, предпочитая прибегать к силовым аргументам.

Протестующих в столице Аргентины разгоняют водомётами-4

Протестующие прошли маршем по главному проспекту столицы. Они хотели обратить внимание правительства на тяжелое положение рабочего класса. Именно эти люди, по словам активистов, первыми ощутили на себе последствия экономических реформ президента. Напомним, он сократил сотни социальных субсидий и уволил десятки тысяч сотрудников разных специальностей.

# Акции протеста # Новости Аргентины

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