Чрезмерное желание угодить Западу дорого обходится и главе Аргентины. Он сосредоточился на выстраивании отношений с зарубежными коллегами, запустив накопившиеся проблем внутри страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чрезмерное желание угодить Западу дорого обходится и главе Аргентины. Он сосредоточился на выстраивании отношений с зарубежными коллегами, запустив накопившиеся проблем внутри страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители подобной невнимательности политику не простили. Сегодня, 10 апреля, на улицы столицы снова вышли граждане, которые выступают против экономического курса президента. Впрочем, слышать критику в свой адрес власти не хотят, предпочитая прибегать к силовым аргументам.
Протестующие прошли маршем по главному проспекту столицы. Они хотели обратить внимание правительства на тяжелое положение рабочего класса. Именно эти люди, по словам активистов, первыми ощутили на себе последствия экономических реформ президента. Напомним, он сократил сотни социальных субсидий и уволил десятки тысяч сотрудников разных специальностей.