Президент Украины решил переименовать Россию в Московию. Изучить вопрос он поручил премьеру Шмыгалю, пишет ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Захарова отреагировала на эту информацию. «Бункерный» ежедневно подтверждает нашу правоту, еще одна попытка сделать из Украины «анти-Россию», отметила она. Ранее вице-спикер Государственной думы РФ Чернышов назвал решение о переименовании России «сдвигом по фазе», дополнив, что к такому нужно подходить только с улыбкой.

Медведев предложил переименовать Украину в «Бандера-рейх» в ответ на Московию.