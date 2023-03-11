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Зеленский дал поручение рассмотреть вопрос о переименовании России, Захарова ответила

11 марта 2023 08:25
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Президент Украины решил переименовать Россию в Московию. Изучить вопрос он поручил премьеру Шмыгалю, пишет ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Захарова отреагировала на эту информацию. «Бункерный» ежедневно подтверждает нашу правоту, еще одна попытка сделать из Украины «анти-Россию», отметила она. Ранее вице-спикер Государственной думы РФ Чернышов назвал решение о переименовании России «сдвигом по фазе», дополнив, что к такому нужно подходить только с улыбкой.

Медведев предложил переименовать Украину в «Бандера-рейх» в ответ на Московию.

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Мария Захарова # Денис Шмыгаль # Фотофакт

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