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У берегов Китая взорвался нефтяной танкер: ЧП произошло после столкновения с сухогрузом

11 января 2018 08:02
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Новости Китая. На нефтяном танкере, потерпевшем крушение у берегов Китая, прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поисково-спасательные операции в районе приостановлены. Корабли отошли на безопасное расстояние.

У берегов Китая взорвался нефтяной танкер: ЧП произошло после столкновения с сухогрузом-1

По словам экспертов, взрыв на судне, перевозившем 136 тысяч тонн газового конденсата, создает потенциальную угрозу для экологии. Вещество содержит в себе токсичный сероводород, который при испарении может загрязнить атмосферу. Кроме того, при горении он распадается на ядовитые, представляющие опасность для человека элементы.

Напомним, столкновение танкера и сухогруза произошло 6 января. Связь с 30 моряками после кораблекрушения была нарушена. За время поисковой операции специалисты обнаружили лишь одно тело. Остальные члены экипажа все еще числятся пропавшими без вести.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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