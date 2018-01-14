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В Казахстане мыши забрались в банкомат и погрызли купюры, обед банку обошелся в 300 долларов

14 января 2018 13:03
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Новости Казахстана. Забавный случай произошел в Казахстане. В пригороде Астаны мыши забрались в банкомат и изрядно пообедали наличными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане мыши забрались в банкомат и погрызли купюры, обед банку обошелся в 300 долларов-1

В Казахстане мыши забрались в банкомат и погрызли купюры, обед банку обошелся в 300 долларов-3

Погрызенные купюры обнаружили инкассаторы. В банке неприятный инцидент подтвердили, однако сумму материального ущерба уточнять не стали. По некоторым данным грызуны отобедали на 300 долларов.

# Фотофакт # Курьезы

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