В Казахстане мыши забрались в банкомат и погрызли купюры, обед банку обошелся в 300 долларов

Новости Казахстана. Забавный случай произошел в Казахстане. В пригороде Астаны мыши забрались в банкомат и изрядно пообедали наличными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. Забавный случай произошел в Казахстане. В пригороде Астаны мыши забрались в банкомат и изрядно пообедали наличными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погрызенные купюры обнаружили инкассаторы. В банке неприятный инцидент подтвердили, однако сумму материального ущерба уточнять не стали. По некоторым данным грызуны отобедали на 300 долларов.