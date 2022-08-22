Борьба с советскими памятниками продолжается. В Риге готовятся снести мемориал Освободителям

Новости Латвии. Латвия продолжает уничтожение советских памятников. В Риге начали обустройство площадки для сноса мемориала Освободителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте уже работает экскаватор. 23 августа туда завезут тяжелую технику, после чего начнутся подготовительные работы к демонтажу скульптурной композиции, обелиска, а также подземных помещений.

Над памятником будет закрыто и воздушное пространство. Вероятно, это связано с недовольством местных жителей. Ранее Русский союз Латвии объявил о проведении акции протеста – активисты борются за сохранение памятника, однако заявка была отклонена. Кроме того, возмущение многих связано и с затратами на снос.