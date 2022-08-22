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Борьба с советскими памятниками продолжается. В Риге готовятся снести мемориал Освободителям

22 августа 2022 11:33
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Новости Латвии. Латвия продолжает уничтожение советских памятников. В Риге начали обустройство площадки для сноса мемориала Освободителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте уже работает экскаватор. 23 августа туда завезут тяжелую технику, после чего начнутся подготовительные работы к демонтажу скульптурной композиции, обелиска, а также подземных помещений.

Борьба с советскими памятниками продолжается. В Риге готовятся снести мемориал Освободителям-1

Над памятником будет закрыто и воздушное пространство. Вероятно, это связано с недовольством местных жителей. Ранее Русский союз Латвии объявил о проведении акции протеста – активисты борются за сохранение памятника, однако заявка была отклонена. Кроме того, возмущение многих связано и с затратами на снос.

Борьба с советскими памятниками продолжается. В Риге готовятся снести мемориал Освободителям-4

Чтобы убрать памятник, местным властям нужно более 2 миллионов евро бюджетных денег.

# Памятники # Новости Латвии # Фотофакт

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