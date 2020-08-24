Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдёт 1 сентября в Вене

Новости мира. Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 1 сентября в Вене. В нем примут участие представители Великобритании, Германии, Франции, России, Ирана и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в начале августа США заявили о намерении восстановить санкции Организации Объединенных Наций против Тегерана. Соответствующий запрос был передан в ООН 20 августа.