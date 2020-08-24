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Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдёт 1 сентября в Вене

24 августа 2020 07:16
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Новости мира. Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 1 сентября в Вене. В нем примут участие представители Великобритании, Германии, Франции, России, Ирана и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдёт 1 сентября в Вене-1

Напомним, в начале августа США заявили о намерении восстановить санкции Организации Объединенных Наций против Тегерана. Соответствующий запрос был передан в ООН 20 августа.  

Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдёт 1 сентября в Вене-4

Однако страны-участницы комиссии по иранской ядерной сделке уже заявили о юридической неправомерности требования США. Поскольку, покинув договор в 2018 году, Соединенные Штаты утратили свои полномочия.  

# Международная политика # Фотофакт

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