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В Индии при пожаре на ГЭС погибли 9 человек

23 августа 2020 12:42
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Новости Индии. На гидроэлектростанции в штате Телингана вспыхнул пожар. Девять человек погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии при пожаре на ГЭС погибли 9 человек-1

Из-за густого дыма они не смогли выбраться из помещений. Всего на месте возгорания находились 30 сотрудников. Шестеро спасены, 15 человек эвакуировались через аварийные выходы самостоятельно. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

# Пожар # Фотофакт

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